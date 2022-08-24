روسيا تعزز القدرة القتالية لقواتها في آسيا الوسطى

قال وزر الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كلمة له أمام وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إن روسيا تعزز القدرة القتالية لقواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا تحسباً لاحتمال تفاقم الوضع في المنطقة، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأضاف "يمكن أن يتفاقم الوضع في آسيا الوسطى جراء تطورات الوضع في أفغانستان، حيث تكثف منظمات إرهابية دولية مثل داعش والقاعدة نشاطها".

وأكد أن "روسيا ترحب بأي مبادرة دولية تهدف إلى وقف تدهور الوضع في أفغانستان، وتقوم في نفس الوقت باتخاذ إجراءات توفير الأمن لمنطقة آسيا الوسطى".

(م ش)