وأصدر مجلس ناحية شيران التابعة لمقاطعة كوباني بياناً ندد واستنكر من خلاله هجمات الاحتلال التركي بحق المدنيين في شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا، وذلك على خلفية تصعيد الاحتلال هجماته على المنطقة.

وقرئ البيان باللغة الكردية والعربية، أمام مجلس ناحية شيران شرقي مدينة كوباني بحضور العشرات من أعضاء مجلس الناحية وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران.

وقرأت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران بيريفان إسماعيل البيان باللغة الكردية، وباللغة العربية الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيران خليل محمود.

وجاء في نص البيان: "باسم جميع المؤسسات في ناحية شيران ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي الفاشي بحق المدنيين في شنكال وروج آفا كردستان واستهداف المراكز الصحية ومركز العلاقات العسكرية في تل تمر".

واستنكر البيان الصمت الدولي والأمم المتحدة والتحالف الدولي ورسيا، وأكد أن روسيا تعتبر نفسها "ضامناً" لكنها لا تقوم بواجبها اتجاه الشعب وحماية الأراضي السورية.

كما استنكر البيان صمت دولة العراق وحكومة دمشق تجاه الهجمات المتكررة، واعتبر أنهما شركاء في هذه الهجمات والمجازر التي تحصل بحق المدنيين.

وفي الختام قال البيان: "بمقاومة شعوب المنطقة وبكل مكوناتها حاربنا من أجل العالم بأسره ضد داعش، والآن العالم مطالب بأن يقوم بواجبه تجاه شعوب المنطقة، وأن يقف بوجه الهجمات التي نتعرض لها".

وشهد الأسبوع المنصرم تصعيداً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، وخاصة في ناحية زركان وأيضاً قضاء شنكال، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء استهدافهم بشكل مباشر.

(ج ع/ج)

ANHA