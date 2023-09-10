روسيا تعلن تدمير زوارق أوكرانية في البحر الاسود

أعلنت روسيا، الأحد، عن تدمير 3 زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، واتهمتهم بالتوّجه نحو شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام: "في الجزء الغربي من البحر الأسود.. دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق (ويلارد سي فورس) العسكرية السريعة"، وهي "مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع الجوي "دمرت 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود، قرب شبه جزيرة القرم، في الساعات الأولى من صباح الأحد".

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الرومانية (أغربرس) عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن "وزارة الخارجية الرومانية استدعت القائم بالأعمال الروسي، بعد اكتشاف شظايا جديدة من طائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي، موجودة على الأراضي الرومانية".

وأعلن قادة عسكريون في كييف اليوم بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة.

وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني "هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية.. دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتّجاه منطقة كييف".

وذكر رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو على تلغرام بأن "المسيّرات دخلت العاصمة في أسراب من مختلف الاتجاهات".

وأضاف أن الشظايا تساقطت على عدة أحياء، ما أحدث أضرارا في شقة ضمن مبنى مؤلف من عدة طوابق وفي الطرقات وخطوط الطاقة، مؤكدا إصابة شخص بجروح.

(م ش)