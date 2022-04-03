روسيا تعلن تدمير مستودعات ومصفاة وقود وأوكرانيا تستعيد سيطرتها على العاصمة

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم تدمير مصفاة و3 مستودعات وقود في منطقة أوديسا على البحر الأسود صباح اليوم الأحد بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الأحد:

"دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة، صباح اليوم، مصفاة وثلاث منشآت ومستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا، والتي تم من خلالها إمداد مجموعة من القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه ميكولايف.

- أسقط دفاعاتنا الجوية طائرتين جويتين أوكرانيتين بدون طيار في مناطق كودرياشوفكا وشوروفكا.

- خلال الليل، دمرت المقاتلات الجوية الروسية، 51 منشأة عسكرية أوكرانية".

فيما ذكر البيان حصيلة ما تسميها موسكو بـ "العملية العسكرية الخاصة" والتي بدأت في 24 من شهر شباط/ فبراير، وفق ما يلي: "125 طائرة و88 مروحية، 383 مركبة جوية بدون طيار، 221 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 1903 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 207 قاذفات صواريخ متعددة، 805 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 1781 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

في سياق متصل، أفادت وكالة فرانس برس في وقت سابق من صباح اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات، بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا، مضيفة أن الانفجارات وقعت "قرابة الساعة السادسة صباحا (3:00 ت غ)، في منطقة صناعية على ما يبدو، من المدينة الساحلية الاستراتيجية، وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار".

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة "إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا".

وذكرت الهيئة في منشور على "فيسبوك" إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاماً على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها "استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بمدينة كييف، والسيطرة الكاملة على منطقة العاصمة" للمرة الأولى منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على "فيسبوك" أنه "تم تحرير منطقة كييف بالكامل من الغزاة".

ولم يصدر تعليق روسي حتى الآن على تلك المزاعم المتعلقة بعملياتها في كييف.

(د ع)