روسيا تعلن تدمير ٧٤ منشأة أوكرانية وبايدن يؤكد بأن بلاده لا تنخرط في الحرب

وقالت الوزارة، في بيان إن الضربات الروسية "أخرجت 74 منشأة عسكرية برية أوكرانية من الخدمة"، مشيرة إلى أن من بين المنشآت المستهدفة 11 مهبط طائرات.

وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضاً 3مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية.

وفي السياق، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهداً باستعادته.

وكانت القوات الروسية قد أعلنت على منشأة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا، فيما اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية احتلت مطاراً عسكرياً في ضواحي كييف.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

(ي ح)

ANHA