وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز عقده صباح اليوم الأحد: "خلال الليل الماضي، تم تدمير مصنع ذخيرة في محيط مدينة بروفاري في مقاطعة كييف بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو".

وأكد المتحدث أن "سلاح الجو الروسي دمر 68 هدفاً عسكرياً أوكرانياً، منها رادارا إضاءة وتوجيه خاصان بمنظومة "إس -300" للدفاع الجوي في منطقتي كريفايا لوكا وكراسنوارميسك، ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "أوسا" في محيط مدينة سيفيرودونيتسك، بالإضافة إلى ستة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود و40 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية في مدينة كريمينايا وقرى كراسني ليمان وكولوديزي وتورسكويه ويامبولوفكا ونوفوسيولوفكا".

كما استهدف سلاح الجو الروسي خلال الليل الماضي، وفقاً لكوناشينكوف، "أربع تجمعات للعسكريين والآليات القتالية لقوات حكومة كييف، بالإضافة إلى رتل للآليات الأوكرانية، ما أدى إلى تصفية أكثر من 50 عسكرياً وتدمير سبع مركبات مشاة قتالية وناقلات جند مدرعة و14 مركبة مدرعة".

كما أكد كوناشينكوف "إسقاط الدفاعات الجوية الروسية عشر طائرات مسيّرة قتالية تابعة للقوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية".

وصرح بأن حكومة كييف، منذ بدء التحرك العسكري الروسي في 24 نوفمبر الماضي، جرّت إلى أوكرانيا إجمالاً 6824 مرتزقاً أجنبياً من 63 دولة.

وأشار المتحدث إلى أن أكبر مجموعة من المرتزقة وصلت من بولندا (1717 شخصاً)، مضيفاً أن نحو 1.5 ألف آخرين قدموا من الولايات المتحدة وكندا ورومانيا.

وتابع أن "ما يصل إلى 300 مرتزق وصلوا إلى أوكرانيا من كل من بريطانيا وجورجيا، بالإضافة إلى 193 آخرين جاؤوا من الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تركيا".

وشدد المتحدث على أن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا ينخفض يوماً تلو الآخر ويقدر حالياً، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع، بـ 4877 شخصاً.

وأشار كوناشينكوف إلى وجود ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي ضمن مجموعة القوات الأوكرانية المحاصرة في مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، وفقاً لإفادات عسكريين أوكرانيين استسلموا إلى قوات روسيا وجمهورية دونيتسك.

وقال: "خلال الأعمال القتالية، قضت القوات المسلحة الروسية على 1035 مرتزقاً أجنبياً، ورفض 912 آخرون المشاركة في الأعمال القتالية وفروا من البلاد".

فيما اتهم إيغور كوناشينكوف الحكومة الأوكرانية "بمنع قواتها المحاصرة في مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام".

وذكّر بالمبادرة الأخيرة التي تقدمت بها روسيا الليلة الماضية إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين في "آزوفستال" لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم.

وتابع: "غير أن نظام كييف القومي، وفقاً لمكالمات لاسلكية تم رصدها، منعتهم من إجراء أي مفاوضات بشأن إمكانية الاستسلام، وأمر قوميي كتيبة "أزوف" بإطلاق الرصاص فوراً على كل من يرغب في نزع السلاح في صفوف العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب".

ولفت كوناشينكوف إلى أن المجموعة الأوكرانية المحاصرة في "آزوفستال"، وفقاً لإفادات عسكريين استسلمت إلى قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، تضم حالياً ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي معظمهم من الدول الأوروبية وكندا.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس، سيطرتها على مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف بأكملها، باستثناء مصنع "آزوفستال".

من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس، من أن تصفية آخر عناصر قوات حكومة كييف في ماريوبول ستضع حداً للتفاوض بين موسكو وكييف.

(ش ع)