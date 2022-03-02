روسيا تعلن استعدادها لإجراء جولة جديدة من التفاوض مع أوكرانيا

ونقلت وكالة "تاس" عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهامه لأوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات بسبب واشنطن.

ونفى مصدر روسي، في وقت سابق من اليوم، صحة أنباء حول إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكداً أن موعد الجولة الثانية للمفاوضات لم يحدد بعد.

وبالمقابل، قال مستشار الرئيس الأوكراني إن تحديد موعد المفاوضات مع روسيا يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة، وهناك حاجة "للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات قبل استئنافها"، فيما أعلنت خارجية بيلاروسيا "اكتمال الاستعدادات النهائية لعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رجّح مراقبون أن جولة المفاوضات الثانية، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بين الطرفين الروسي والأوكراني، قد تتعثر بعد بروز مواقف من القيادة الأوكرانية قللت من احتمال تحقيق نتائج.

(ش ع)