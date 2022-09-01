بدأت روسيا اليوم، المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022" شرقي روسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "التدريب الاستراتيجي تشارك فيه قوات وصلت من دول أجنبية بينها الجزائر وسوريا والصين والهند".

وأشارت إلى أن "إجمالي المشاركين فيه 50 ألف عسكري، وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، بما فيها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة".

ولفتت إلى أن "أكثر من 50 قطعة بحرية وصلت إلى مسرح مناورات (الشرق- 2022)، في بحري اليابان وأوخوتسك".

وذكرت الوزارة أن "فعاليات التدريب البحرية تتضمن إجراء الرماية بالقذائف المدفعية والصواريخ على أهداف بحرية وجوية، وصد الهجوم الجوي".

كما يشمل التدريب البحث عن غواصات العدو وتدميرها، ومكافحة سفن السطح، والتصدي لنزول قوات العدو في الجزر.

(د ع)