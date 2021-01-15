وسبقتها إلى ذلك، الولايات المتحدة التي انسحبت في تموز/ يونيو، عام 2019 رسميًّا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، وتعد هذه الاتفاقية واحدة من عدة اتفاقات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن أسفها لوجود "عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية" مؤكدةً أنها "بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة".

وتسمح المعاهدة التي أبرمت عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى، ومعظمها منضوية في حلف الأطلسي، لجيش بلد عضو فيها، بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية غير المسلحة في أجواء بلد عضو آخر بعد إبلاغه بالأمر.

ويمكن للطائرة مسح الأراضي تحتها، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية بهدف إزالة الشكوك التي لا أساس لها بين الدول المتخاصمة، وتجنب المفاجآت وتقليل احتمال اندلاع نزاعات.

ولطالما تبادلت موسكو وواشنطن الاتهام بانتهاك شروط المعاهدة، وفي أيار/ مايو، حيث قالت إدارة ترامب إنها أعلنت مهلة الستة أشهر المطلوبة للخروج منها.

ودخل الانسحاب الأميركي حيز التنفيذ في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية.

كما وانسحبت الولايات المتحدة في عهد ترامب المنتهية ولايته من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي وقع عام 2015، وكذلك من اتفاقية باريس للمناخ أيضًا.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في أول يوم له في البيت الأبيض.

(ي م)