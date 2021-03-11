روسيا تعلن أنها اتفقت مع تركيا وقطر على معاداة شعوب شمال وشرق سوريا

ودأبت روسيا وتركيا خلال اجتماعات آستانا على إصدار بيانات تهدد مرارًا وتكرارًا مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ونعتها بمسميات بعيدة عن الواقع كالانفصال عن سوريا، رغم أن ممثلي شمال وشرق سوريا يطالبون دومًا بوحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها المنتهكة من قبل هذه القوى التي تقتل الشعب السوري، والتأكيد على الحوار لحل الأزمة السورية التي تدخل عامها الـ 10.

وفي هذا السياق، وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين كل من وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والتركي مولود تشاووش أوغلو، عقب اجتماع جمعهم في العاصمة القطرية الدوحة، أعلن لافروف أنهم اتفقوا على "التصدي للمحاولات الانفصالية" في سوريا، في إشارة إلى الإدارة الذاتية.

وتؤكد هذه التصريحات الروسية، أن لا نية لروسيا بحل الأزمة السورية كما تدعي، وإنما تريد الإبقاء على الحكومة السورية والقضاء على المشروع الديمقراطي الذي استطاع الحفاظ على شمال وشرق سوريا بعيدًا عن الحرب الطائفية الدائرة بين المرتزقة التابعين لتركيا وحكومة دمشق التي تتلقى الدعم من روسيا وإيران، والتي أنهكت السوريين منذ عشر سنوات.

كما أكد الوزراء الثلاثة أنهم اتفقوا على إطلاق عملية تشاورية جديدة بين دولهم بشأن التسوية السورية. وأكدوا أيضًا أن هذه العملية ستخص المسائل الإنسانية حصرًا، وستكون موازية لسلسلة اجتماعات آستانا التي تعقد أساسًا لمناقشة المصالح الروسية التركية الإيرانية على الأراضي السورية بعيدًا عن مصالح الشعب السوري.

وادعى الوزراء الثلاثة خلال المؤتمر الصحفي أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي الذي يأتي في إطار جهود الأمم المتحدة، وهي الأطراف ذاتها التي تعرقل الحل السياسي في سوريا عبر فرض إملاءاتها على الأطراف التي تدعمها.

(ح)

ANHA