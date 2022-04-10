روسيا تعلن عن تدمير مقر للجيش الأوكراني والأخيرة تتحدث عن مقبرة جماعية جديدة

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده صباح اليوم الأحد: "خلال الليل الماضي، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر في بلدة زفونيتسكويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة "دنيبرو" القومية وصل إليه مؤخراً تعزيزات مؤلفة من مرتزقة أجانب".

كما ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو دمرت منصات إطلاق لصواريخ "إس-300" تابعة للجيش الأوكراني في محيط قرية ستاروبوغدانوفكا في مقاطعة نيقولايف (ميكولايف) وفي مطار تشوغويف العسكري في مقاطعة خاركوف، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأكد المتحدث إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ثماني طائرات مسيّرة تابعة للجيش الأوكراني، مضيفاً أن سلاح الجو قصف 86 هدفاً عسكرياً في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعاً للذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعاً حصيناً وتجمعاً للآليات الحربية الأوكرانية.

مهاجمة البنية التحتية

في حين قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن "القوات الروسية تواصل استخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين".

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان: "القوات الروسية تواصل أيضاً مهاجمة أهداف البنية الأساسية مع وجود خطورة عالية بالتسبب في مقتل مدنيين".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تقول إنه "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على "الحركات النازية" في جارتها الغربية.

مقبرة جديدة

من جانب آخر، قال مسؤول محلي في أوكرانيا إنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين أمس السبت، في قرية بوزوفا المحررة القريبة من العاصمة كييف والتي احتلتها القوات الروسية لأسابيع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف تاراس ديديتش رئيس منطقة دميتريفكا التي تضم بوزوفا وعدة قرى مجاورة أخرى للتلفزيون الأوكراني أنه "تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود. ولم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن".

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد قالت في أوائل نيسان/ أبريل إنه تم العثور على قتلى في بوزوفا وبالقرب منها، مع العثور على نحو 30 جثة في ذلك الوقت.

ومع استعادة معظم البلدات والقرى حول كييف الآن، أثار اكتشاف مقابر جماعية وسقوط قتلى مدنيين موجة من الإدانات الدولية لا سيما الوفيات في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة.

تبادل أسرى

إلى ذلك، أعلنت موسكو وكييف عن تنفيذ عسكرييهما صفقة جديدة لتبادل الأسرى، على خلفية التحرك العسكري الروسي المتواصل في أوكرانيا.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأحد أن عملية التبادل نفذت مساء يوم أمس، وشملت خصوصاً أربعة موظفين في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" وعدداً من العسكريين الروس.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إجراء عملية تبادل جديدة يوم أمس (وهي تعد الثالثة منذ بدء النزاع) سلمت خلالها موسكو إلى كييف 26 شخصاً منهم 12 عسكرياً.

(د ع)