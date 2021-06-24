روسيا تعلن عن موعد جولة جديدة لأستانا بشأن سوريا

وقال نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اللواء ياروسلاف موسكاليك، اليوم الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريباً، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان".

واختتمت الجولة الـ 15 من محادثات مسار أستانا في ١٨ فبراير ٢٠٢١، ببيان فضفاض لم يختلف كثيراً عن البيانات التي سبقته في الأعوام الماضية، وخاصة بتلك البنود التي تتعلق بـ"سيادة سوريا واستقلالها"، والأخرى المرتبطة بديمومة اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق شمال غربي البلاد، وذلك وسط استثمار ضامني المسار (روسيا وتركيا وإيران) لتقاسم النفوذ واحتلال أراضي سورية.

(ي ح)