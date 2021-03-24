روسيا.. تعديلات في الدستور تمنح بوتين حق الترشح للرئاسة من جديد

ووفقًا لأحد الأحكام الجديدة في دستور الاتحاد الروسي، يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالي، فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين.

ويشار إلى أن مشروع القرار جرى تقديمه إلى مجلس الدوما من قبل النائبين بافيل كراشينينيكوف وأولغا سافاستيانوفا، وكذلك عضو مجلس الاتحاد أندريه كليشاس في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتنص الوثيقة على أن المواطن الروسي الذي يبلغ من العمر 35 عامًا على الأقل، والذي أقام بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عامًا على الأقل، ولم يكن لديه من قبل جنسية أو تصريح إقامة لدولة أخرى، يمكن أن يكون رئيس منتخبًا للبلاد.

ولا ينطبق هذا الحكم على الروس "الذين كانوا يحملون في السابق جنسية الدولة التي تم تبنيها أو اعتماد قسم منها في الاتحاد الروسي وفقًا للقانون الدستوري الاتحادي".

كما توضح هذه الوثيقة أيضًا قواعد القانون بشأن انتخاب النواب في مجلس الدوما، وتحظر على المواطنين المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب جرائم متوسطة الخطورة، الترشح لمجلس النواب لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو إلغائها.

(ش ع)