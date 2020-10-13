روسيا تعبر عن قلقها من نقل تركيا للمرتزقة إلى قره باغ

وبيّنت وزارة الدفاع الروسية قلقها إزاء نقل المرتزقة إلى قره باغ، وقالت في بيان: "تشعر وزارة الدفاع الروسية بالقلق بشكل خاص إزاء المعلومات الواردة بشأن نقل مقاتلين من التنظيمات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في ناغورني قره باغ".

وبحسب بيان الوزارة، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعرب عن هذا القلق لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وأظهر يوم أمس الإثنين مقطع فيديو تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من المرتزقة التابعين لتركيا، يرتدون اللباس العسكري للجيش الأذربيجاني، رافعين إشارة الذئاب الرمادية لليمين التركي المتطرف، ويتحدثون بالعربية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، أن (107) مرتزقًا قتلوا في آرتساخ/ قره باغ.

(س ر)