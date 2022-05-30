روسيا ماضية في تحركها العسكري وألمانيا تزيد من انفاقها العسكري

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "تحرير" جميع أراضي "جمهوريتي" دونيتسك ولوهانسك يقع على رأس أولويات التحرك العسكري الروسي.

وقال في تصريح لقناة TF1 الفرنسية إن "تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين تعترف روسيا باستقلالهما، يمثل أولوية مطلقة".

وأضاف أن "سكان الجمهوريتين هم من يقررون بأنفسهم في أي بيئة يريدون أن تستمر حياتهم: في البيئة التي أنشأها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حيث حظر التعليم الروسي ووسائل الإعلام والثقافة واستخدام اللغة الروسية في الحياة اليومية، أم في بيئة أخرى".

وعن تبعات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتأثيره على الدول الغربية، اتفقت الحكومة الألمانية والمعارضة المحافظة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية قيمته 100 مليار يورو لتحديث جيش البلاد أمام "تهديد روسي محتمل".

ويطلب الاتفاق إجراء تعديلات دستورية نتجت عن مفاوضات صعبة بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد إثر بداية التحرك العسكري الروسي برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش وتحديث معداته.

وأبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر الأحد من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في "وجه التهديد الروسي".

وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد بعد ثلاثة أيام من التحرك العسكري الروسي في شباط برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بما في ذلك حظر نفطي.

لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو لأن الحظر المقترح على النفط الروسي غير مقبول للمجر ويمثل مشكلة كبيرة لسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقبل القمة، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن مخاوفه من أن وحدة الاتحاد الأوروبي "بدأت في الانهيار"، وأشارت مسودة نتائج الاجتماع، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، إلى أنه لن يكون هناك الكثير من حيث القرارات الجديدة.

لكن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال "سيكون هناك اتفاق في النهاية".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستلتقي بشكل منفصل مع زيلينسكي في كييف في وقت لاحق يوم الاثنين لتقديم مزيد من الدعم للبلاد.