روسيا بصدد إقامة قاعدة بحرية على البحر الأسود في أبخازيا

نقلت صحيفة إزفستيا الروسية اليوم، عن رئيس أبخازيا أصلان بجانيا قوله إن روسيا تعتزم إقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود في المنطقة وهو التصريح الذي يأتي بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بجانيا إن اتفاقاً تم توقيعه لإقامة قاعدة بحرية دائمة في أوتشامشيرا.

وقال بجانيا لصحيفة إزفستيا "وقّعنا اتفاقاً، وفي المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة للبحرية الروسية في مقاطعة أوتشامشيرا".

وأضاف "يهدف كل هذا إلى زيادة مستوى القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، وسيستمر هذا النوع من التعاون".

وفي الفترة من 21 آب إلى 1 أيلول من هذا العام، جرت تدريبات جوية عسكرية تكتيكية وخاصة مشتركة مع روسيا في أربع مناطق في أبخازيا.

واعترفت روسيا باستقلال أبخازيا ومنطقة أوستيا الجنوبية في 2008 بعدما صدت القوات الروسية محاولة من جورجيا لاستعادة أوستيا الجنوبية في حرب استمرت خمسة أيام وانتهت في 12 آب 2008.

(م ش)