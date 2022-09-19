روج نيوز: طائرات حربية ومسيّرة تحوم في سماء مخمور

وقالت الوكالة "تحلق طائرات حربية ومسيّرة منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة، في سماء مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين في قضاء مخمور".

وأفادت المعلومات الواردة للوكالة، بـ "أن دوي الانفجارات يُسمع أحياناً من المنطقة".

وقصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، بتاريخ 29 آب المنصرم في تمام الساعة 12:40، منزلاً في مركز مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين، وأسفر القصف عن إصابة المواطن أبو زيد عبد الله عبيد، الذي كان في منزله، بجروح بليغة، ونقل إلى مستشفى ناحية غياره على الفور، لكنه استشهد في الطريق متأثراً بإصابته الخطيرة.

الجدير بالذكر أن طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي استهدفت في 5 تموز الماضي منزلاً وسط مخيم مخمور للاجئين، مسببة إصابة شخص وأضراراً مادية.

هذا ويتعرض المخيم الواقع تحت رعاية الأمم المتحدة بين الفترة والأخرى للقصف عبر الطائرات الحربية والمسيّرة لدولة الاحتلال التركي، ورغم ذلك لم تتخذ المنظمة الدولية والحكومة العراقية أي إجراء لوقف الهجمات التركية على المخيم.

(س ر)