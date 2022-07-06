روج نيوز: طائرات الاحتلال التركي تقصف قرية في قضاء آمدية بجنوب كردستان

أكدت الوكالة أن طائرات الاحتلال التركي قصفت محيط قرية بيكسران التابعة لقضاء آمدية في محافظة دهوك بجنوب كردستان.

بحسب الوكالة فقد أسفر القصف عن أضرار مادية في ممتلكات الأهالي، لكن "وحتى اللحظة لم يتم معرفة حجم الأضرار الناجمة عن القصف في ظل استمرار تحليق الطائرات الحربية التركية فوق المنطقة".

وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتحليق طائرات مسيّرة للاحتلال التركي في سماء مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) منذ يومين على التوالي دون توقف.

فيما كانت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قد قصفت أمس الثلاثاء منزلاً في المخيم، مما أدى إلى أضرار مادية.

(س ر)