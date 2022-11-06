روج نيوز: طائرات الاحتلال التركي تقصف منطقة نهيله في قضاء آمدية

ونقلت الوكالة شنّت طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي، صباح اليوم الأحد، غارات جوية على منطقة “نهيله”، التابعة لقضاء آمدية بباشور( جنوب كردستان).

وقال مصدر محلي، إن "منطقة وادي سيفا والجبل المطل على قرية كوهرزي في منطقة نهيله تعرضت صباح اليوم ولثلاث مرات لقصف من قبل الطائرات التركية".

هذا ولم ترد معلومات واضحة عن الأضرار الناجمة عن القصف.

وكان قد قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في وقت سابق للوكالة، إن "تركيا لا تملك أي مسوغ قانوني يبرر هجماتها داخل البلاد"، مؤكداً على أنه "خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تحركاً لإيقاف القصف التركي".

(آ)