روج نيوز: مسلحو الديمقراطي الكردستاني يقتلون مواطنًا في شيلادزي

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني أطلقوا الرصاص على أحد المواطنين من أهالي الناحية، مساء أمس الثلاثاء في وادي بالندا التابع لناحية شيلادزي".

وأوضحت أن مسلحي الحزب الديمقراطي أطلقوا النار على المواطن ديار طيب ريكاني ليفارق الحياة، بالإضافة إلى شخص آخر لم تعرف هويته بعد.

وأكد حساب باسم "مجلس شباب شيلادزي" على مواقع التواصل الافتراضي "فيسبوك" الحادثة عبر بيان. جاء فيه أن "أسايش الحزب الديمقراطي أطلقوا الرصاص على مواطنين اثنين في شيلادزي في وادي بالندا، ما أسفر عن فقدان ديار طيب لحياته".

ودعا بيان المجلس جميع الأهالي في المنطقة إلى التظاهر ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، مضيفًا "نستنكر هذه الهجمات، ويجب أن يعلموا أننا سنرد على هجومهم هذا، ولن نبقى صامتين".

يشار إلى أنه لم يتم تأكيد الخبر من قبل عائلة ديار طيب ريكاني.

وشيلادزي هي من أكثر المناطق التي يعارض سكانها الاحتلال التركي لمناطق جنوب كردستان.

(س ر)