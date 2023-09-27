روج نيوز: فقدان أحد المصابين لحياته في قصف للاحتلال التركي على باشور كردستان

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قبل ظهر اليوم، قرية بوكريسكان التابعة لبناري قنديل بمناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، ما أدى إلى إصابة شخصين من أهالي القرية.

وأفادت الوكالة بأن "المواطن استي محمد فقد حياته قبل قليل، في أحد مشافي رانيا وأن الآخر ميرزا إبراهيم يخضع للعناية المركزة".

وكانت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي قد قصفت سيارة مدنية في قرية “انزة” في قنديل بتاريخ 20 من أيلول الجاري من دون وقوع أي إصابات.

كما قصفت في 5 أيلول سيارة في بنارى بقنديل، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات لكن لحقت أضرار مادية كبيرة بمبنى بلدية بنارى قنديل نتيجة تفجير السيارة.

وتعرض مطار عربت الزراعي التابع للسليمانية لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي ظهر الإثنين الماضي، واستشهد في الهجوم 3 عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في باشور (جنوب كردستان) فيما أصيب 3 آخرون.

وتستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان.

(ف)