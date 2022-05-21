روج نيوز: استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخر في قصف المسيّرة المجهولة على السليمانية

وأكد مصدر أمني في جمجمال للوكالة أن "القصف الذي طال قرية توتاقلي أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخر".

موضحاً أن الجثامين نقلت إلى الطبي الشرعي، في حين لم يتم التعرف على هويتهم بعد.

فيما وقال أيضاً إن الطائرة المسيّرة التي نفذت القصف كانت تابعة للاحتلال التركي.

بدوره قال مدير ناحية اغجلر التابعة لقضاء جمجمال، هيمن بهزاد، في وقت سابق، للوكالة: "اليوم صباحاً استهدفت طائرة مسيّرة مناطق قرية توتاقلي مرتين وقصفت سيارة تسببت بحرقها، وتوجهت فرق حماية البيئة والقوات الأمنية إلى مكان الحادثة للتحقيق".

(س ر)