روج نيوز: القوات العراقية تحاول عرقلة إقامة مراسم تشييع مقاتلي YBŞفي شنكال

هاجمت طائرات دولة الاحتلال التركي، أمس الجمعة، قضاء شنكال، ما أدى إلى استشهاد اثنين من مقاتلي مقاومة شنكال (YBŞ)، وستقام مراسم التشييع اليوم السبت في مزار الشهداء برخدان ودلكش، حيث سيواريا الثرى هناك.

واستلمت عوائل الشهداء جثماني الشهيدين من مشفى الشهداء في خانصور منذ ساعات الصباح، فيما حاولت القوات العراقية التدخل وإثارة الفوضى أثناء ذلك بحجة حماية الجنازتين، ولكن رد فعل عوائل الشهداء وأهالي قضاء شنكال كان قاسياً تجاه محاولات القوات العراقية هذه، فاضطرت الأخيرة للتوقف.

وكانت طائرات الدولة التركية المحتلة المسيّرة قد استهدفت أمس الجمعة، في الساعة 3:30 عصراً، في وادي شيلو مركبتين، أسفر عن استشهاد عضوان من قوات الـ(YBŞ) وجرح اثنين آخرين.

الجدير بالذكر، أن عناصر من القوات العراقية حاولت التدخل وإثارة الفوضى أثناء تسليم جثماني الشهيدين للعوائل بحجة حماية الجنازتين، ولكن عوائل الشهداء وأهالي قضاء شنكال كان رد فعلهم وموقفهم قاسياً تجاه محاولات القوات العراقية هذه فاضطرت الأخيرة للتوقف. حسب وكالة روج نيوز.

(ف)