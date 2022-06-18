روج نيوز: الاحتلال التركي يستهدف عدة مناطق في برادوست

وحسب الوكالة فقد قصفت مدفعية جيش الاحتلال التركي من قواعدها في باشور مناطق متفرقة في برادوست أسفر عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

وتواصل دولة الاحتلال التركي قصفها على مناطق مختلفة في باشور، حيث قصفت أمس الجمعة طائرة مسيرّة تركية قضاء كلار في محافظة السليمانية، أدى إلى استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي.

كما أصيبت يوم أمس امرأتان جراء استهداف جيش الاحتلال التركي قرية كيستا في منطقة برواري بالا في باشور (جنوب كردستان).

والأربعاء الفائت، قصفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي مجلس ناحية سنوني في قضاء شنكال؛ مما أدى إلى استشهاد طفل وجده وإصابة آخرين.

وتأتي هذه الهجمات وسط صمت حكومة باشور والحكومة الاتحادية.

على الرغم من الهجمات المتكررة على باشور وبدلاً من إيقافها، وصل أمس الجمعة، وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تركيا لإجراء مباحثات وعقد صفقات تجارية.

(ف)