روج نيوز: الاحتلال التركي يخترق الأجواء العراقية ويقصف جبال متينا في دهوك

الوكالة أفادت باختراق الطائرات الحربية التركية أجواء العراق مجدداً، اليوم الثلاثاء، مستهدفة سلسلة جبال متينا في ناحية آميديه بمحافظة دهوك في باشور (جنوب كردستان).

ونقلت عن مصادر من المنطقة أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح اليوم. فيما لم تحصل على معلومات حول الأضرار الناجمة عنه.

يشار إلى أن الوكالة كانت قد أفادت في وقت سابق من يوم أمس، بأن "الطائرات الحربية التركية أقدمت مساء الأحد، على قصف محيط قرية سيه كريه الواقعة في منطقة نهيلا في ناحية آميديه" التابعة لمحافظة دهوك.

الجدير بالذكر أن الطائرات الحربية التركية تستهدف ناحية آميديه على الدوام، مخترقة الأجواء العراقية بمحافظة دهوك.

(س ر)