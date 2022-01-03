روج نيوز: الاحتلال التركي يحاصر قرية دايلا في برادوست

حاصر جيش الاحتلال التركي قرية دايلا التابعة لمنطقة برادوست في باشور، ومنعوا خروج الأهالي من منازلهم حيث يتعرضون للاعتداء أو الخطف، حسب الوكالة.

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على أراضي باشور وسط صمت حكومتي بغداد وهولير، بالإضافة إلى دخول جيش الاحتلال التركي إلى القرى واختطاف أهلها.

وكان جيش الاحتلال التركي قد اختطف في الـ 31 من كانون الأول المنصرم كلا من أكرم خليل زكري وزيدان نبي مصطفى من أهالي قرية دايلا في بلدة سيداكان التابعة لمنطقة برادوست في باشور، واقتادهما إلى تركيا، دون معرفة مصيرهما حتى الآن.

(ف)