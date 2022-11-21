روج نيوز تتقدم بالعزاء لوكالتنا ولعائلة مراسلنا الشهيد عصام عبد الله

وارتقى مراسلنا في مدينة ديرك عصام حسن عبد الله شهيداً بعد منتصف ليلة السبت (19 تشرين الثاني الجاري)، في قرية تقل بقل التابعة للمدينة، عندما كان يغطي هجمات دولة الاحتلال.

وكان هجومان جويان متتاليان للاحتلال التركي على القرية، قد أسفرا عن استشهاد 11 شهيداً وشهيدة بينهم مراسلنا عصام عبد الله.

وتقدمت وكالة روج نيوز، بالعزاء لوكالتنا ولعائلة رفيقنا عصام، خلال بيان نشرته على موقعها، اليوم الإثنين.

وجاء في نص بيانها:

"إننا في وكالة روج نيوز، ندين بشدة هجوم دولة الاحتلال التركي الذي تسبب في استشهاد الصحفي ومراسل وكالة أنباء هاوار عصام حسن عبد الله ومواطنين آخرين في غرب كردستان، ونقدم تعازينا لعائلة الشهيد عصام وزملائه، وفي الوقت ذاته ندعو بالشفاء العاجل لمراسل فضائية ستيرك محمد جرادة.

الدولة التركية وباستشهاد عصام عبد الله أظهرت سياستها تجاه الأقلام والأصوات الحرة في مجال الصحافة، وتبين أنها ضد الحرية والصحافة.

نرى بأن الصمت على استشهاد عصام عبد الله وإصابة محمد جرادة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في العالم، وخاصة في إقليم كردستان، هو مصدر شك، تدعو هذه المنظمات دائماً إلى حماية حقوق الصحفيين وتعتبر نفسها داعمة للصحفيين، لكن في الواقع، فإن صمتهم تجاه الاعتداء على الصحفيين أمر مشكوك فيه.

ومرة أخرى نعزي الشعب الكردي في غرب كردستان وعائلة الشهيد عصام عبد الله، وفي الوقت ذاته ندعو بالشفاء العاجل للجرحى".