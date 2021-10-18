روهات خليل: التحضيرات لمعهد إعداد المعلمين تتم بشكل أكاديمي

تجهّز هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة لافتتاح معهد لإعداد المعلمين، لإتاحة الفرصة للطلاب الذين نجحوا في الصف الثاني عشر، ولم يتمكنوا من التسجيل وفقاً للمفاضلة الثانية لجامعات شمال وشرق سوريا. كما أن الهيئة بحاجة إلى مدرسين متخصصين للمرحلة الإعدادية.

المعهد سيكون في مدينتي قامشلو والحسكة، ويتم التحضير له باللغتين العربية والكردية، وتعتمد شروط القبول فيه على درجات شهادة الصف الثاني عشر. كما أن مدة الدراسة في المعهد عامان اثنان.

هناك سبعة أقسام للمعهد هي (الرياضيات)، (علم الأحياء والفيزياء والكيمياء)، (اللغة الكردية)، (اللغة الإنكليزية)، (الرياضة)، (الرسم)، (الموسيقى). كما أن هناك خمسة مواد أساسية ستعطى في كل قسم".

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل، تحدثت لوكالتنا حول الإعداد لافتتاح المعهد.

وحول عدد الطلاب الذين يمكن استقبالهم للدراسة في المعهد قالت روهات خليل: "حسب ما نتوقع أن عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل وفقاً للمفاضلة الثانية في جامعات شمال وشرق سوريا في إقليم الجزيرة، يبلغ 300 طالب وطالبة. لسنا مقيدين بهذا العدد، ويمكننا استقبال الأشخاص الذين درسوا في مدراس وجامعات الإدارة الذاتية قبل الآن، وذلك حسب الحاجة".

وفيما يتعلق بنظام معهد إعداد المدرسين قالت خليل: " كنا بحاجة إلى مدرسين بين عامي 2015 و2018. وبعد استكمال أعداد المدرسين أوقفنا تلك المعاهد، لكننا وحسب أعداد الطلاب سنعيد افتتاح معهد إعداد المدرسين، وحينها سنبقي فقط على الأقسام المحتاجين إليها".

وأشارت روهات خليل إلى أن هناك تحضير جيد يقام للمعهد، وتابعت: "تُجهّز كلها بطريقة أكاديمية، حتى أن الأدوات الدراسية ستكون مختلفة، وليست كالمعاهد التي افتتحناها سابقاً بشكل عاجل".

افتتاح المعهد

وذكرت روهات خليل أن تسجيل أسماء المتقدمين للدراسة في المعهد بدأ من 22 أيلول الفائت ومازال مستمراً حتى الآن. وقالت "سيفتتح المعهد خلال 15 يوماً لأن جميع اختصاصات وكوادر المعهد تم تجهيزها".

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل: " إن الدراسة في المعهد ستكون على ثلاث مراحل؛ الأولى مرحلة مراجعة المعلومات، ثم بعد ذلك ينتقل الطلاب لدراسة موادهم".

(ر)

ANHA