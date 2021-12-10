روضة حسن: جميع الذين التقينا بهم أبدوا إعجابهم بروج آفا وثورة المرأة فيها

بدعوة رسمية من إقليم الباسك وبلدية دورانكو ومنظمة Suargi غير الحكومية، زار وفد نسائي من شمال وشرق سوريا الإقليم، في الـ 30 من شهر تشرين الثاني المنصرم، بهدف تدعيم العلاقات بين الشعبين.

وضم الوفد الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، روضة حسن، وعضوة لجنة العلاقات والتحالفات الديمقراطية في مؤتمر ستار منال محمد، ورئيسة ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا ناريمان عفدكي.

وحول ذلك، استفاضت روضة حسن خلال اتصال هاتفي مع وكالتنا، في تفاصيل الزيارة والنقاشات التي خاضوها مع الأطراف التي التقوها في الإقليم، وقالت: "دارت النقاشات خلال اللقاءات الأولى حول المنجزات في إقليم الباسك وما حققه بعد انتهاء الحرب، كما تم التعريف بالإدارة الذاتية وكيفية عمل التنظيمات النسائية في شمال شرق سوريا".

وأضافت "خلال اجتماعنا في منطقة فيتوريا ببعض الأحزاب الرئيسة في إقليم الباسك، والأعضاء في منظمة حقوق الإنسان تطرقنا إلى الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، وإلى هجمات وتهديدات المحتل التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، كما سلمنا منظمة حقوق الإنسان ملفات حول جرائم المحتل التركي لتقوم بمقاضاة المحتل التركي بناءً على طلب منا".

أوجه الاختلاف بين دار المرأة في إقليم الباسك وروج آفا

وأشارت روضة حسن إلى أنهن عقدن اجتماعاً مع معهد أماكوندا النسوي، وقالت: "تم النقاش مع المعهد حول نظام مؤتمر ستار، بالإضافة إلى التعريف بالمؤسسات النسائية في شمال شرق سوريا وأهداف تأسيسها، وكذلك نظام المرأة داخل الإدارة الذاتية وكيفية تسيير أعمالها من ناحية تقديم المساعدة للنساء، وعلى صعيد التدريب والتوعية، وتطوير النساء من النواحي الإدارية والفكرية والثقافية".

وأضافت "كما عقدنا اجتماعاً مع المسؤولين وأعضاء دار المرأة في مدينة دورانكو في إقليم الباسك، والاجتماع مع لجنة المرأة تحمي روج آفا، إذ عرّف الطرفان بأعمالهما ونشاطاتهما وتطرقا إلى كيفية تقديم المساعدة والعون لنساء روج آفا".

ودعت ممثلات دار المرأة في دورانكو إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دور المرأة في روج آفا وإقليم الباسك، بعد اطلاعهن على كيفية سير العمل في دور المرأة في روج آفا وعموم شمال وشرق سوريا. بحسب روضة حسن.

وحول المشاريع المشتركة؛ قالت روضة أنهن خضن نقاشاً حول مخيم الهول وضرورة قدوم مختصين لإعطاء تدريبات لنساء داعش وأطفالهن لتغيير ذهنيتهم المتطرفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين دار المرأة في روج آفا ودار المرأة في إقليم الباسك عبر التواصل وعقد الاجتماعات عن طريق تطبيق "زووم" والنقاش حول المواضيع المشتركة.

كما أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، روضة حسن، في حديثها على أن الأعضاء الذين التقين بهم خلال الزيارات التي أجرينها حتى الآن، قد أرادوا الاستفادة من خبرات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وأبدوا إعجابهم بهذا النظام وبشكل خاص نظام المرأة وثورتها وتأثيرها عليهم.

الزيارة مستمرة حتى الـ 20 من كانون الأول الجاري

هذا ومن المقرر أن يجري الوفد النسائي من شمال وشرق سوريا زيارة إلى برشلونة ومدريد واللقاء بالمنظمات والمؤسسات النسائية هناك، لتنتهي الزيارة في الـ 20 من كانون الأول الجاري.

والجدير بالذكر، أن الوفد النسائي من شمال وشرق سوريا، كان قد التقى رئيسة بلدية دورانكو، إيما جاراستاتكسو، ونائب العمدة، جوليان ريوس، وعمدة أوتكسانديو إيجويتز جارمنديا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعيات.

والتقى الوفد أيضاً مجلس مدينة دورانكو، والبرلمانيات نافارا لورا أزنال، أرانتكسا بيورم، بلانجا رقولاز، بارتيسيا بارالاس، أنيهوا أزناراز.

كما انضم إلى معرض الكتب الـ 56 في دورانكو، حيث حضر الوفد عرض فيلم وثائقي حول مكتبة بروين ورودي التي تحمل اسم شهداء مجزرة كوباني الذين استشهدوا في 25 شهر حزيران في قرية برخ بوتان عام 2015.

(س ر)

ANHA