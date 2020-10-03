روايات متناقضة حول الوضع الصحي لترامب

وقال مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب للصحفيين يوم السبت إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بكوفيد-19.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بحسب رويترز أن بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه.

ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب ترامب في مؤتمر صحفي مقتضب.

وأكد طبيب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن صحة الرئيس، السبت، جيدة جداً، ولم يصب بحمى خلال 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أنه عانى من حمى خفيفة ليلة الخميس.

وقال شون كونالي في إحاطة اليوم حول صحة ترمب، كان معه سعال طفيف مع احتقان بالأنف لكنه يتحسن، مؤكداً "أوصينا بانتقال الرئيس إلى مستشفى والتر ريد كإجراء احترازي، وذلك لأنه رئيس الولايات المتحدة"، مضيفاً: أجرينا فحصاً ثانيا للرئيس أكد إصابته بكورونا.

كما أشار الفريق الطبي إلى أن الرئيس لا يواجه أي مشاكل صحية مع التنفس أو الحركة، وليس على الأكسجين ويتم إعطاؤه مضاداً حيوياً وسيعالج بدواء رمديسيفير لمدة 5 أيام.

(ي ح)