رواد معرض الشهيد هركول للكتاب يشيدون بتنوع الكتب ويشتكون من أسعارها المرتفعة

يشارك هذا العام 37 داراً من أصل 44 دور نشر، من مختلف الدول العربية والأجزاء الأربعة من كردستان، في معرض الشهيد هركول بدورته الخامسة التي تقام تحت شعار "الكتاب نبض الحياة" في مركز محمد شيخو للثقافة والفن والتي انطلقت بتاريخ 29 تموز.

ويضم المعرض 130 ألف كتاب، وأكثر من 13 ألف عنوان بمواضيع مختلفة، وبعدة لغات (الكردية، العربية، التركية، الفارسية، الإنكليزية والفرنسية)، لكن الخوف وبعض إجراءات السفر منعت حضور دور النشر في المعرض، لذلك وكّلوا أشخاصاً من مناطق شمال وشرق سوريا للمشاركة بدلاً عنهم.

النائبة في هيئة الثقافة والفن لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، بيّنت أن (بغداد، لبنان، مصر، ودار نشر من إيطاليا) مشاركون في المعرض هذا العام، ودور نشر من الأجزاء الأربعة من كردستان، ودور نشر من الداخل السوري (دمشق، حلب، السويداء) وبالنسبة لشمال وشرق سوريا، فتشارك بـ 7 دور نشر فقط.

وأوضحت روناهي لم يشارك مسؤولو دور النشر في المعرض بسبب بعض العراقيل، منها أن إدارة معبر فيش خابور تعرقل مجيئهم وتمنعهم من الدخول إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت "خوف البعض من سلطات بلادهم منعتهم من المجيء والمشاركة في المعرض".

ويشتكى رواد المعرض من ارتفاع ثمن الكتب، وفي هذا الصدد بيّنت روناهي "أغلب دور النشر المشاركة في المعرض هي من خارج المنطقة، وتتعامل بالدولار وليس بالليرة السورية، كذلك أعباء النقل والمصاريف المترتبة عليها، كذلك الضريبة الجمركية تسبب غلاءً في أسعار الكتب".

وقالت النائبة في هيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، هناك خصم للأهالي، وكتب دور النشر لمناطقنا تباع بالليرة السورية وليس بالدولار.

عبدالله شيخو، شارك في معرض الشهيد هركول، العام الفائت، كمسؤول عن مكتبه بنداروك، لكن هذا العام أُوكل كمسؤول لـ 8 دور نشر باللغة الكردية، بالإضافة إلى دار نشر عربي، بيّن "الجميع يعلم أن الوضع المتأزم في المنطقة دفع مسؤولي دور النشر إلى عدم المشاركة في المعرض"، وقال "لا أحد يستطيع الدخول والخروج بسهولة، ليس هناك معابر رسمية.

وبيّن شيخو أن هناك أكثر من 10 آلاف عنوان للغة الكردية في المعرض، بمواضيع مختلفة (أدبية، تاريخية، معرفية، فكرية، دينية، سياسية)، ولفت "هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فالكتب جاءت من خارج المنطقة وأسعارها مرتفعة، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نخفف عن الأهالي".

أفين صبحي كانت تتنقل بين أقسام المعرض لشراء بعض الكتب واقتنائها، إلا أنها لم تستطع شراء أي كتاب، قالت العلم والمعرفة يجعلان المجتمع قوياً.

ولفتت أفين إلى أن هناك تغيّرات كثيرة حصلت في مجتمعنا، وهذا شيء مهم، وقالت "ما لفت انتباهي في هذا المعرض أنه غني بكتبه ولغاته وأفكاره".

وتمنت أفين من القائمين على المعرض أن يساعدوا الأهالي، وقالت "هناك بعض الكتب يمكن شراؤها وأسعارها لا بأس بها، لكن هناك بعض الكتب الأخرى التي من شأنها أن تغنينا علمياً ومعرفياً من ناحية الأبحاث والسياسة ثمنها غالٍ جداً.

(م)

ANHA