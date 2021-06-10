رؤساء أحزاب كردية يطالبون الديمقراطي الكردستاني بسحب قواته من مناطق الكريلا

خرج اليوم أكثر من خمسين ألف من أبناء مدن ونواحي وبلدات مقاطعتي الحسكة وقامشلو، شارك فيها أيضاً الأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية، والتنظيمات النسائية والشبابية والفنية والثقافية.

وحملت المسيرة اسم "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، والهدف منها دعم مقاومة قوات حركة حرية كردستان في وجه سياسات الاحتلال التركي وداعميها، ولدعوة حزب الديمقراطي الكردستاني لسحب قواته من مناطق جنوب كردستان.

وطالب المشاركون في المسيرة بضرورة دعم مقاومة قوات الدفاع الشعبي وضرورة سحب الديمقراطي الكردستانيّ لقواته من نقاط قوات الدفاع الشعبي، وأكّدوا أنّ وجودهم في تلك المناطق بمثابة خيانة للشعب الكرديّ عامّة.

وتحدث خلال المسيرة لوكالتنا رئيس حركة التجديد الكردستاني رزكار قاسم وأكد على ضرورة أن تكون الأحزاب الكردية في كردستان وباشور كردستان بشكلٍ خاص متيقظة في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية التي يمر بها الشعب الكردي، وقال: "حقق الشعب الكردي إنجازات كبيرة في روج آفا وباشور كردستان، وهذا يزعج دولة الاحتلال التركي".

وأوضح قاسم أن دولة الاحتلال التركي دولة فاشية وهي العدو الأول للشعب الكردي، وتسعى بكافة الطرق والسبل لخلق اقتتال داخلي بين صفوف الشعب الكردي، ودعا كافة الأحزاب والقوى الكردية في باشور كردستان عدم الانجرار خلف ألاعيب دولة الاحتلال، وضرورة توحيد الصف ضد دولة الاحتلال التركي: " لاجتياز هذه المرحلة الحساسة بانتصار كبير".

وبيّن رزكار قاسم أن هدف دولة الاحتلال التركي ليس حزبًا أو تنظيمًا أو حتى شخصًا، بل هدفها الأساس إبادة الشعب الكردي. ودعا: "كافة القوى العسكرية التي توجهت لمناطق حق الدفاع المشروع للانسحاب من هناك، لكي يتمكن مقاتلو قوات الدفاع الشعبي من صد الهجمات التركية".

رئيس حزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني فرهاد تيلو أكد على ضرورة أن يكون موقف كافة أبناء الشعب الكردي في كردستان والعالم كوقفة أبناء إقليم الجزيرة، الذي خرج إلى الساحة للتنديد بالهجمات التركية.

وطالب تيلو الأحزاب الكردية في باشور كردستان بضرورة توضيح موقفهم من الهجمات التركية بشكل عاجل.

(أ ب)

ANHA