رسميًّا.. باشينيان يفوز في الانتخابات التشريعية الأرمنية

وحصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على نحو 53,9% من الأصوات متقدمًا بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع.

ووضعت استطلاعات الرأي؛ الحزبين في مستوى متقارب للغاية في الانتخابات المبكرة والتي دعت إليها الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد التسوية التي أنهت حربًا استمرت 6 أسابيع ضد أذربيجان العام الماضي، تخلت خلالها أرمينيا عن أراض في إقليم ناغورني كاراباخ.

وتعرض باشينيان إلى ضغوط منذ ذلك الحين مع استمرار احتجاجات في الشوارع، تطالبه بالتنحي لمسؤوليته عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب.

وبموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا، استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينات.

وأكد باشينيان بعد إعلانه فوز حزبه، عزمه على توسيع التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشكر الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي وإيران وجورجيا، ووعد ببدء المشاورات مع كل القوى السياسية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية.

وقال باشينيان في كلمة بثت مباشرة على صفحته في فيسبوك في وقت سابق "نعلم أننا حققنا نصرًا مقنعًا في الانتخابات وأننا سنحظى بغالبية مقنعة في البرلمان". وأضاف "منحنا الشعب تفويضًا.. ويجب أن نستخدمه على الفور".

وفي المقابل اعترض حزب المعارضة بزعامة، روبرت كوتشاريان، على النتائج منددًا بحصول ما وصفه بـ "تزوير" منظم ومخطط له.

وقال في بيان إن هناك "مئات الإشارات من مراكز الاقتراع تشهد على تزوير منظم ومخطط له"، معتبرًا ذلك "بمثابة سبب خطير لانعدام الثقة"، ومشددًا على أنه لن "يعترف" بالنتائج حتى يتم النظر في "الانتهاكات".

(د ع)