رسمياً.. إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

وقال البيان المشترك: " إن إسرائيل والسودان، توصلا لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما".

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا اليوم هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وبحسب ما ذكر البيان: "يقضي الاتفاق المبرم بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة. وعلى صلة، نقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: "أنه متأكد أن السعودية ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل قريباً".

وفي سياق متصل، أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أن دولا أخرى ستمضي نحو السلام مع إسرائيل، وأن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في طريقه للحل"

فيما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك، أن: "الصراع العربي-الإسرائيلي يقترب من نهايته".

ومساء اليوم، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على صفحته على تويتر، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

(ع م)