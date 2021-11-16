رسمياً.. حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وأعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقال في كلمة مقتضبة له، بعيد تقديم أوراقه والمستندات المطلوبة، أنه ترشح "ليس طلباً للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية".

كما شدد على تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، واصفاً تلك اللحظة بالتاريخية التي لا تصلح لدغدغة المشاعر، وفق تعبيره.

إلى ذلك، وعد في حال فوزه، "بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها"

وقال "إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب استجابة لأحلام الليبيين"، كما تعهد بإطلاق مسار المصالحة والبناء، والدفاع عن الثوابت الوطنية، على حد تعبيره.

وكانت أنباء ترشح حفتر ونجل القذافي، قوبلت سابقاً برفض شديد وصل حتى التهديد بالحرب ومنع الانتخابات من قبل خصومهما السياسيين في طرابلس.

لكن رغم ذلك، أظهرت بعض استطلاعات الرأي المحلية، أن مشهد المبارزة والتنافس على التأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيكون محصوراً بين القذافي وحفتر ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

(د ع)