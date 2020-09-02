رسمياً.. السعودية ستفتح مجالها الجوي بشكلٍ ثابت لحركة الطيران بين إسرائيل والإمارات

قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إنه:" صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتيّة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة "واس" أن القرار بشكلٍ ثابت ودائم.

فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إن القرار السعوديّ يمثل اختراقاً ضخماً، على مدى سنوات أعمل على فتح السماء الإسرائيلية شرقًا. بشرى كبيرة كانت قبل عامين عندما حصلت شركة الطيران "إير إينديا" على ترخيص رحلات مباشرة لإسرائيل".

في السياق، قال وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، إن مواقف بلاده: "الثابتة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأضاف أن بلاده "تقدّر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية" دون أن يتعرض فرحان لاتفاق السلام الإماراتي – الإسرائيلي.

وكانت السعودية قد وضعت مبادرة السلام العربية عام 2002، يجري بموجبها تطبيع الدول العربية مع إسرائيل مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، لكن المبادرة رفضت.

وتشير تقارير صحفية، أن القرار السعوديّ جاء بعد ساعات من لقاء وليّ العهد محمّد بن سلمان، بكبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، خلال جولته التي نظمها بعد زيارته المشتركة مع وفد إسرائيلي إلى الإمارات.

(ع م)