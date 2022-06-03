رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يتبنّى حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، ونصّ القرار على مهلة ستة أشهر لحظر توريد النفط الخام وثمانية أشهر لاستيراد المنتجات البترولية، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأشارت الوثيقة إلى أن بلغاريا وكرواتيا ستحصلان على "إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بالتوريدات البحرية للنفط الخام من روسيا".

وبين ما تشمل الإجراءات التقييدية الجديدة:

- فصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

- حظر البث في أوروبا للقنوات التلفزيونية Russia RTR / RTR Planet وRussia 24 وTV Center-International مع السماح لموظفيها بمواصلة العمل.

- حظر الاستشارات والتدقيق وخدمات العلاقات العامة.

- تقييد الوصول إلى الخدمات السحابية.

وسيتم الكشف عمن ستضاف أسماؤهم إلى قوائم العقوبات الشخصية، مع نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الجمعة، مما يعني دخول العقوبات حيز التنفيذ.

(د ع)