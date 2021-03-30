رسم صور للقائد أوجلان خلال فعالية الاعتصام في الشهباء

وتستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع مؤتمر ستار لإقليم عفرين في 18 آذار الجاري، في ساحة مدرسة السواقة بناحية فافين في مقاطعة الشهباء، في يومها الـ 13.

وخلال فعالية الاعتصام أقدم أعضاء كومين الرسم على رسم صور للقائد عبد الله أوجلان في ساحة الاعتصام.

ويتوافد إلى الخيمة كل يوم أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء القاطنين في المخيمات ونواحي المقاطعة.

وشارك في الرسم 10 من أعضاء وعضوات كومين الرسم، وقد رصدت وكالتنا آراء عدد منهم.

رشيد داوود عضو كومين الرسم، قال: "نحن 10 رسامين، شاركنا في خيمة الاعتصام المنصوبة منذ أيام، لأننا متمسكون بقائدنا عبد الله أوجلان وبفكره وفلسفته الديمقراطية".

وأضاف داوود "هذه الخيمة تطالب بحرية القائد ليعيش بيننا؛ بين شعبه السائر على خطاه، نريد فك أسره من سجن الفاشية التركية"، واختتم داوود حديثه قائلًا: "من خلال هذه الرسمات نعبّر عن محبتنا للقائد، وأننا سنظل منتفضين حتى تحريره".

ومن جهتها قالت العضوة في كومين الرسم زينب يوسف: "شاركنا اليوم في الاعتصام لرسم صور القائد عبد الله أوجلان، فكل هدفنا هو حرية القائد أوجلان، وإيصال صوتنا للعالم أجمع، فنحن بدون القائد مقيدون لا نملك الحرية الحقيقية".

واختتمت زينب حديثها بالقول: "نحن نريد العيش الكريم بجانب القائد، ورفع الظلم عن الشعب الكردي".

(س ر)

ANHA