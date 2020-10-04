رصد زيادة السواتر الضخمة للاحتلال في ريف تل تمر

مع قرب مرور عام على احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري"، ازدادت في الفترة الأخيرة تحركات الاحتلال والمرتزقة في المناطق المحتلة.

وفي هذا السياق رصد مراسل وكالتنا بناء الاحتلال التركي ومرتزقته لسواتر ترابية ضخمة حول القرى والقواعد العسكرية كافة، التي يحتلونها ويتمركزون بها في ريفي كري سبي وعين عيسى.

وحصل مراسلونا على معلومات بإنشاء 5 قواعد عسكرية للاحتلال التركي، و33 نقطة تابعة لمرتزقة تركيا في قرى عين عيسى، وغالبيتها موجودة في قرى هوشان وكفيفة وشركراك وخربة فارس، وتم بناء أسوار ترابية حول كل تلك القواعد والنقاط.

واستكمالًا يقوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بتعزيز مواقعهم في القرى الواقعة على خطوط التماس في ريف ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، وذلك من خلال رفعهم للسواتر الترابية وبناء الثكنات العسكرية.

مراسل وكالتنا استطاع الوصول إلى خطوط التماس مع المرتزقة، لرصد السواتر والثكنات العسكرية التي بنيت على أطراف كل من قرى " العريشة، العزيزية والداودية" الخاضعة لسيطرتهم.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري من قوات حرس الخابور الآشوري لوكالتنا بقيام المرتزقة، منذ عدة أيام، ببناء السواتر حول القرى الواقعة على خطوط التماس، وتزامن ذلك مع تحشيدات كبيرة للمرتزقة والاحتلال التركي في تلك القرى.

(هـ ن)

ANHA