رصاصة أطلقت من مناطق سيطرة حكومة دمشق تصيب طفلة بريف دير الزور

أفادت مراسلة وكالتنا في ريف دير الزور الشرقي أن الفتاة دلال حمود الغانم، كانت نائمة على سطح منزلها في بلدة الباغوز، عندما أصيبت بطلق ناري في صدرها بعد منتصف ليلة أمس.

إصابة الفتاة دلال كان بسبب الاعيرة النارية الكثيفة التي اطلقت غرب الفرات، في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وذلك عقب الإعلان عن فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت يوم أمس.

الفتاة دلال الغانم نقلت على مشفى الكيصوم بمدينة هجين بالريف الشرقي لدير الزور، لتلقي العلاج.

والدة دلال قالت لمراسلتنا بأن حالة دلال حرجة، لان الطلقة مستقرة في صدرها.

(ف ع/د ج)

ANHA