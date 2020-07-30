رسالة تهنئة من مجلس سوريا ديمقراطية بعيد الأضحى المبارك

ونشر مجلس سوريا الديمقراطية بيانه على صفحته الرسمية بحلول العيد، وجاء فيه:

"بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لعموم العالم الإسلامي ولأبناء وبنات شعبنا السوري وأسر الشهداء الأبرار وقواتنا الباسلة قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي الأسايش، متمنين أن يعم السلام بلدنا العزيز، وأن ينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار.

نحتفل بعيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل ظرفية صحية واقتصادية غير اعتيادية وصعبة للغاية، حيث تواجه منطقتنا والعالم بأسره تهديد وباء عالمي بسبب جائحة كورونا؛ ومن هنا نرى من الضروري أن ندعو أبناء وبنات شعبنا، وكواجب وطني، إلى الالتزام الدقيق بالإرشادات والتوجيهات الصحية، وإجراءات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والجهات المعنية، حتى نتفادى تفشي الوباء ونقلل من خطورته على شعبنا.

سائلين المولى أن يحفظ بلدنا وشعبنا والعالم بأسره من هذا الوباء وأن يديم الصحة والسلامة والتآخي والعيش المشترك في بلدنا، وأن يعيده بمزيد من الخير واليُمن والبركات".

(س و)