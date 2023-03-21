رسالة نوروز كركي لكي.. الشعلة التي اوقدها القائد أوجلان لن تنطفئ 

توافد، اليوم الآلاف من أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر في مقاطعة قامشلو شمال وشرق سوريا، إلى ساحة الاحتفال بنوروز 2023 في قرية حليق، مرتدين زيهم القومي، حاملين صور القائد عبدالله اوجلان، أعلام مؤتمر ستار، ورايات وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية.

بدأت الاحتفالية بالوقوق دقيقة صمت، تلاها الاستماع إلى تسجيلات صوتية لتقيمات القائد عبد الله أوجلان عن نوروز، وبعدها أوقدت أمهات الشهداء شعلة نوروز 2023.

تلاها القاء كلمة لعضوة منسقية مؤتمر ستار ومستشارة هيئة الادارة المحلية والبلديات شيلان محمد، قالت: "نبارك نوروز 2023 على قائد الحرية القائد عبدالله اوجلان، كما نستذكر في هذا اللحظات شهداء الحرية بدءاً من مظلوم دوغان وصولاً لذكية ألتان، ورهشان، وروناهي، وبيريفان، وشرفان كوباني و8 من رفاقه، ونبارك نوروز على كافة الشعب الكردستاني خارج وداخل الوطن، وجميع شعوب الشرق الاوسط والعالم، وبشكل خاص شمال وشرق سوريا".

وأضافت شيلان: "بروح نضال نوروز سنحرر القائد اوجلان، اليوم نتحدث عن نضال وكفاح عمره 50، حيث تم تقديم العديد من التضحيات. فتاريخ نوروز هو تاريخ الولادة".

وأشارت شيلان الى نضال القائد عبد الله أوجلان، واوضحت: "منذ 50 عاماً والقائد اوجلان يناضل بالرغم من الظروف الصعبة والضغوطات، وكل يوم تشتد العزلة، ويناضل حتى هذه اللحظة من اجلنا، لنعيش بحرية وسلام وديمقراطية بحرية وكرامة، ومن أجل ذلك ستبقى شعلة نوروز مشتعلة، لأنها آمل الشعوب المضطهدة".

سنجعل من هذا العام عام تحرير القائد عبدالله اوجلان

كما تحدث رئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في اقليم الجزيرة، سليمان عرب، وقال: "كافة مكونات شمال وشرق سوريا من كرد، وعرب، وسريان تحتفل اليوم بعيد نوروز، فلذلك علينا أن نصعد من نضالنا أكثر من أي وقت مضى، وتحرير المناطق المحتلة".

وانتهت الاحتفالية بترديد شعارات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/أ ب)

ANHA