رسالة مساندة من مؤتمر ستار إلى نساء باكستان

جاء ذلك في بيان أصدره مؤتمر ستار على خلفية حادثة الاعتداء على امرأة من قبل رجلين في باكستان، قبل يومين.

ونص البيان ما يلي:

"إلى إخواتنا في باكستان:

نحن نساء الكرد في روج آفا كردستان نساند نداء ونشاطات أخواتنا في جبهة النساء الديمقراطيات ونراها ذات قيمة في الحادثة التي حصلت بتاريخ 10 أيلول في باكستان، حيث حدث هجوم وحشي على امرأة كانت تقود سيارتها بصحبة أولادها، ذاهبة من مدينة لاهورا إلى كاجرانوالا، وعلى الطريق العام تعطلت سيارتها فاضطرت إلى الوقوف لتطلب المساعدة، عندها رآها رجلان واعترضا طريقها، حيث قاما بتعريتها واغتصابها أمام أطفالها.

نحن النساء نشتعل غضبًا أمام هذه الأحداث الوحشية، ونزداد إصرارًا على المقاومة الراديكالية، كون هذه الأحداث ليست فريدة وجديدة، ثقافة الاغتصاب أصبحت سياسة كونية في الإبادة التي تمارس بشكل يومي على المرأة، ولأن النظام الرأسمالي والقوموي السائد حول العالم يستند إلى الذهنية الذكورية، أصبح الاغتصاب أداة من أدوات إبادة المرأة، وبه يتم مهاجمة المرأة جسديَّا نفسيًّا وفكريًّا من خلال هذا النظام، والاغتصاب ليس حدثًا، وإنما حرب جنسوية ضد المرأة والتي استقرت في النظام المهيمن، لهذا علينا أن نكون مدركين لهذا الهجوم والحرب الجنسوية ضد وجود المرأة وهذه الجرائم ترتكب وتمارس على مستوى العالم وفي بلداننا أيضًا، كما هو الحال في عفرين المحتلة، حيث يتم خطف واغتصاب النساء والفتيات يوميًّا.

نتشارك مع آراء أخواتنا في جبهة النساء الديمقراطيات في باكستان بأن إعدام الشخص الذي يرتكب جرم الاغتصاب ليس حلًّا أبديًّا، لكن الحل الراديكالي هو تنظيم المجتمع النسوي في كل جوانب الحياة، وفي مواجهة هذه الاعتداءات المنظمة والوحشية، لأن بنيل المرأة حريتها في المجتمع يمكن تأمين حماية المرأة، لهذا يجب أن تجد المرأة الحل في جميع أنحاء العالم بتنظيمها وحمايتها نفسها وعليها تقوية مقاومتها.

بالإضافة إلى المساندة، علينا تحقيق مقاومة مشتركة لتحقيق حرية المرأة، وهذا الحل يكمن في التنظيم والحماية، علينا نحن النساء أن نرفع من عزيمتنا ومقاومتنا، كون هذه الحرب هي حرب الوجود أو اللاوجود للمرأة، فإذا لم نقم بتنظيم وحماية أنفسنا ستستمر هذه الاعتداءات وجميع الهجمات التي تهدف إلى إبادة المرأة، لذا علينا توحيد صوتنا وموقفنا.

إننا في مؤتمر ستار نُحيي مقاومة أخواتنا في باكستان ونرسل الدعم المعنوي لفعالياتهم في 12 أيلول".

"المرأة الحياة الحرة"

(س و)