رسالة من معتقلي سجن بهدينان: المعتقلون بدؤوا بإضراب عن الطعام وحالتهم سيئة

أرسل أياز كرم، أحد معتقلي بهدينان، رسالة صوتية إلى الإعلام حول وضع معتقلي بهدينان. أوضح أياز كرم في رسالته أن قسماً من رفاقه قد بدأ منذ يوم الاثنين حملة إضراب عن الطعام وأن حالتهم سيئة جداً.

وقال في الرسالة:" اليوم تم نقلهم من سجن الأسايش إلى سجن الإصلاح في كوران. هناك وعلى الرغم من رغبتهم بالبقاء معاً إلا أنهم فرقوهم عن بعضهم، أخذوا كل واحد إلى مكان، ولا يعرفون أخبار بعضهم البعض. وضعهم في السجن سيئ جداً. قضيتنا سياسية. في السجن مارسوا التعذيب النفسي والجسدي بحقنا، غيروا اعترافاتنا ولم يسمحوا لنا برؤية محامينا".

وناشد أياز كرم مفوضية حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان لمتابعة وضع المعتقلين الذين دخلوا في حملة الإضراب عن الطعام.

المصدر: روج نيوز