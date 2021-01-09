وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في رسالة قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، إن على واشنطن التخلي عن سياساتها العدائية لتحسين العلاقات مع بلاده، ووصف الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في بيونج يانج، إن السياسة الأميركية حيال بلاده لن تتغير بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض.

وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين من تولي جو بايدن، منصبه رئيسًا للولايات المتحدة، وفي وقت شهدت فيه العلاقات بين كيم والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اضطرابًا.

وحسب ما نقلته الوكالة، قال كيم جونج أون ومن دون أن يسمي بايدن، "أيًّا يكُن الشخص الموجود في السلطة (في الولايات المتحدة)، فإنّ الطبيعة الحقيقية لسياسته ضد كوريا الشمالية لن تتغير أبدًا".

وتابع كيم خلال الاجتماع إنه "تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغواصة نووية، وهو على وشك الدخول في عملية المراجعة النهائية".

وأضاف إنه يتعين على بلاده "مواصلة تطوير التكنولوجيا النووية" وإنتاج رؤوس حربية نووية خفيفة وصغيرة الحجم لاستخدامها "وفقًا للأهداف المحددة".

وأدلى الزعيم الكوري الشمالي بهذه التصريحات أمام الحزب، خلال اجتماع يمتد 3 أيام وأوردت الوكالة الرسمية تفاصيله السبت.

(د أ)