رسالة دبلوماسية أمريكية عالية النبرة للحريري ونصيحة فرنسية

وقالت هذه المصادر لـ "الأنباء الكويتية" إن الحريري تلقّى نصيحة فرنسية بالتريث في موضوع الحكومة، ريثما تتسلم إدارة بايدن السلطة في البيت الأبيض، مما يؤكد على المؤكد أنه لا حكومة قبل 20 يناير المقبل، لذا حافظ الحريري على صمته كما فرض الصمت على نادي رؤساء الحكومات السابقين.

هذا وتوقعت أوساط سياسية رفيعة لـ "نداء الوطن"، أن يزور الحريري قصر بعبدا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإعادة تفعيل عملية تشكيل الحكومة، معربةً عن اعتقادها بأنّ الحريري "سيحمل إلى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيرًا، بما يشمل أسماء المرشحين لتولي الحقائب من كافة المكونات الوطنية بغية النقاش معه في تركيبتها"، لكنها رجحت في المقابل أن "يرفض عون أي تسميات مسيحية من جانب الرئيس المكلف ما لم يتوافق مسبقًا عليها مع جبران باسيل".

يُذكر أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في الأسبوع الأخير من كانون الأول المقبل، لتفقد القوات الفرنسية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في الجنوب، فيما لا تزال باريس تبذل كل الجهود للضغط على المسؤولين في سبيل تشكيل حكومة تضم شخصيات تتحلى بالنزاهة والكفاءة في الوزارات الأساسية المعنية بالحصول على قروض وهبات ومساعدات.

(ز غ)