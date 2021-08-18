رسالة التضامن من مؤتمر ستار تصل منظمة المرأة الثورية الأفغانية والأخيرة ترد

وجاء ذلك، في رسالة من مؤتمر ستار وصلت نسخة منه إلى وكالتنا على خلفية تسليم السلطة إلى حركة طالبان المتشددة المعادية لحرية المرأة.

وبينّ مؤتمر ستار عن دعمه للوضع في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وسأل مؤتمر ستار عما يمكن فعله لدعم هذه القضية وكيف يمكن أن يساعد النساء الأفغانيات.

بدورها أرسلت منظمة RAWA تحياتها وأعربت عن أن منظمة مؤتمر ستار ذو معنى مهم بالنسبة لهم وهم فخورين بها، وقالوا إنهم الآن يعيشون أصعب الأوقات وفي حالة غموض تام، لكنهم يعلمون أنهم لن يتوقفوا عن المقاومة والنضال في أفغانستان.

التضامن الدولي مع النساء المناضلات مهم للغاية لأن النظام الأبوي والرأسمالي يهاجم النساء في كل مكان، لذلك يتطلب التنظيم والمقاومة ضدهم، لهذا السبب مؤتمر ستار يحاول النضال والاتحاد مع جميع نساء العالم.

(س و)

ANHA