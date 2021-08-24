رسالة النساء إلى مقاتلي قسد: سنقاوم إلى جانب أبنائنا

يقاوم مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال التركي، خاصة مع اشتداد القصف على بلدة تل تمر وناحية زركان، فيما يوجه الاحتلال التركي طائراته المسيَرة اتجاه إقليم الجزيرة ويستهدف مركبات المدنيين.

واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية هذه الهجمات مرحلة جديدة من السياسات التركية تجاه المنطقة.

ويساند أهالي شمال وشرق سوريا قواتهم التي اعتادت على مواجهة كافة الهجمات التي تشنها مختلف الأطراف والمجموعات المرتزقة.

وفي سياق ردود الأفعال المنددة بهجمات الاحتلال، قالت المواطنة فاديا سليمان بإنهن كنساء في شمال وشرق سوريا لا يقبلن بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، ولن يسمحن لتركيا باحتلال مناطق أخرى، وأضافت: "على أهلنا أن يكونوا يقظين وحذرين حيال ما يسعى إليه الاحتلال التركي، وأن يبدوا موقفاً صارم تجاه هذه الهجمات".

وأكدت فاديا: "سنقاوم إلى جانب ابنائنا لنحمي مكتسباتنا التي تحققت بدماء الشهداء، ولن نترك أرضنا وديارنا للفاشية التركية، فالعيش على أرض وطننا حقنا الشرعي".

ووجهت فاديا سليمان رسالة إلى مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية(QSD) في جبهات القتال ضد المحتل، وقالت: "نحن واثقات من إرادتكم ومقاومتكم في وجه الاحتلال التركي، وسنواصل دعمنا ومساندتنا لكم إلى آخر رمق".

'بوجود قوات سوريا الديمقراطية نعيش بأمن وأمان في ديارنا'

ومن جهتها، أوضحت المواطنة هدية رمو أن الاحتلال التركي يستهدف المدنيين والأطفال، ويقصف مزارات الشهداء ومشافي المدنيين، وقالت: "بأي حق يشن المحتل التركي هجمات على شعبنا وأهلنا"، مضيفة: "نعاهد بأننا سنبقى على طريق المقاومة بجانب قواتنا العسكرية إلى حين تحقيق النصر، وسيبقى رأسنا شامخًا".

وفي إشارة إلى صمت روسيا وأمريكا حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، قالت هدية: "صمتهم يدل على مساندتهم ودعمهم للمحتل التركي، فلهم ايضًا مصالح مع المحتل".

أما المواطنة سلمى محمد من المكون العربي، فأكدت أنهم مكونات شمال وشرق سوريا ضد هجمات الاحتلال التركي ، وأضافت: "بوجود قوات سوريا الديمقراطية جميعنًا نعيش بأمن وأمان في ديارنا، ولا يحق لتركيا الدخول إلى أرضنا"، موضحة أنه بوحدة مكونات المنطقة سيصدون هجمات الاحتلال التركي.

(ك)

ANHA