رسالة الإدارة الذاتية إلى الأمين العام للأمم المتحدة المطالبة بفتح المعابر لم تلقَ أي رد

وسلمت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، 14 من شباط الجاري رسالة إلى مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو لتسليمها فيما بعد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.

وتضمنت الرسالة مطالبات بضرورة فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة؛ جراء الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا، وأهمها معبر تل كوجر الإنساني الذي يسبب أزمة حقيقية في المنطقة.

وأغلق معبر تل كوجر/ اليعربية، منذ 2020 بقرار من مجلس الأمن، بفيتو مزدوج من روسيا والصين اللتين أصرتا على الإبقاء على معبر باب الهوى الخاضع لدولة الاحتلال التركي ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب شمال سوريا مفتوحاً؛ لعبور المساعدات الأممية.

وحسب الرئيسة المشتركة لمكتب الإعلام في إقليم الجزيرة، ريحان عمر، فإن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، لم تتلقَ أي رد على الرسالة التي أرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.

(ك آف)

ANHA