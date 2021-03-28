انتهت اليوم فعاليات خيمة الاعتصام، التي أطلقها مؤتمر ستار في الـ 24 من الشهر الجاري، والتي استمرت لمدّة أربعة أيام متتالية، وذلك تنديدًا بالسياسات التركية تجاه القائد عبد الله أوجلان، وللمطالبة بالكشف عن صحته وسلامته.

ونصبت خيمة الاعتصام في حديقة آري بحي السياحي بمدينة قامشلو، إثر ترويج وسائل إعلام تركية ادّعاءات تفيد بتدهور الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان.

وفي الـ 25 من شهر آذار الجاري، تمكّن القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ 22 عامًا في الحبس الانفرادي في مجزيرة إمرالي ضمن ظروف صعبة من العزلة وبعد نحو عام من التنديد، من التحدث إلى شقيقه محمد أوجلان.

وجرت المحادثة الهاتفية مع القائد أوجلان، الخميس الماضي، من مكتب النائب العام في مدينة رها الكردستانية، لكنّها لم تستمر سوى بضع دقائق، حيث تم قطع الاتصال.

إلى ذلك، وفي اليوم الأخير لخيمة الاعتصام، انضم إليها العشرات من أهالي منطقة ديرك وكركي لكي رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وسط هتافات تدعو إلى حريته.

ومن خلالها، ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار في منطقة كركي لكي، ألقتها الإدارية، أسمى مراد، إذ أكّدت أنّ الشعوب جميعها انتفضت في وجه السياسات التي تنتهجها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، مضيفةً أنّ الاحتجاجات الشعبية ستستمر حتى تحقيق العدالة والحرية للقائد عبد الله أوجلان.

من جهتها، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، وليدة بوطي، كلمةً تحدّثت فيها عن حياة القائد عبد الله أوجلان، وعن مسيرته النضالية التي كانت تتّخذ من مبدأ العيش المشترك قاعدة للانطلاق نحو التحرر من العبودية والقيود المفروضة من قبل الدول الرأسمالية والمهيمنة على العالم.

بدوره، وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة ديرك، تحدّث العضو محمد عبدو، وأكّد أنّ لنتاج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الدور الرئيس في تحقيق كل هذه المكتسبات للشعب الكردي.

لتختتم بعدها خيمة الاعتصام بإيصال رسالة مكتوبة إلى منظمة الأمم المتحدة من قِبل عضوات مؤتمر ستار، وجاء فيها:

"منذ تاريخ 15 شباط 1999 والسيد أوجلان محتجز في سجن جزيرة إمرالي في ظروف استثنائية وتجريد ممنهج، ومحروم من حقوقه كمعتقل سياسي وأسير حرب.

إنّ السيد أوجلان لم يرتكب جريمة ضد الإنسانية ولم يذنب بحق أي إنسان ولم يكن طرفاً في اللاعدالة التي تعمّ عالمنا الآن.

ناضل أوجلان في سبيل حقوق الشعب الكردي المسلوبة وطالب بأخوة الشعوب وتعايش الشعوب جنبًا إلى جنب حيث رغب بتوطيد التعاون وتعميق أواصر الصداقة والأخوّة بين الشعوب وسد الطريق أمام التعصّب القومي والفاشية والظلم حيث وهب كل عمره وإمكاناته الفكرية لهذا النضال، فكل كتبه وخطاباته وأحاديثه واضحة وتدّل على مدى رغبته في تحقيق عالم يخلو من الظلم والاستعباد.

فضلاً عن أنّ السيد أوجلان يدعو إلى تحرر المجتمع والمرأة وأن تكون المرأة جزءاً لا يتجزأ من كينونة المجتمع وأن تشارك في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

اثنان وعشرون عامًا أثبتت أنّ اعتقال السيد أوجلان لم يحقّق الديمقراطية في تركيا ولم يحل القضية الكردية، لهذا فإنّ قضية أوجلان ليست قضية تركيا والشعب الكردي فحسب بل قضية العالم أجمع.

إنّ ما تقوم به تركيا من تجريد ممنهج بحق السيد أوجلان مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الشّأن بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم يحدث أن التقى السيد أوجلان بأسرته ومحاميه منذ عام، إضافةً إلى الظروف الاستثنائية المفروضة عليه وحجزه في سجن في جزيرة بعيدة عن أسرته.

لذلك نناشد جميع القوى الديمقراطية والدّاعية إلى تحقيق السلام في العالم أن تساند السيد أوجلان في قضيته وأن يتم دعمه لينال حريته".

الموقعون

مؤتمر ستار

مؤسسة عوائل الشهداء

اتحاد المرأة الشابة

حزب الاتحاد الديمقراطي

حركة المجتمع الديمقراطي

مؤسسات المجتمع المدني

الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة.

(ي م/م ح)

ANHA